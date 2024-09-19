Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
3 крейцера 1808 года G.H. L.M. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,46 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4862 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1808
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1808 года со знаком G.H. L.M.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 3868 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 63 EUR. Торги состоялись 11 января 2017.
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