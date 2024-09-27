Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
10 крейцеров 1808 года R. F. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,9 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 10 крейцеров
- Год 1808
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 10 крейцеров 1808 года со знаком R. F.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2533 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 640 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (2)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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