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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

10 крейцеров 1808 года R. F. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1808 года R. F. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 10 крейцеров 1808 года R. F. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,9 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 10 крейцеров
  • Год 1808
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 10 крейцеров 1808 года со знаком R. F.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2533 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 640 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 крейцеров 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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