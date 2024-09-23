Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1809 года G.H. L.M. "Тип 1809-1819" (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1809 года G.H. L.M. "Тип 1809-1819" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1809 года G.H. L.M. "Тип 1809-1819" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 0,47 - 0,62 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1809
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвигa I Монеты Гессен-Дармштадт 1809 года Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские серебряные монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом 1 крейцер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск