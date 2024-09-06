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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1809 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1809 L
Средняя цена 730 $
Продажи
0 138
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1809 R. F.
Средняя цена 220 $
Продажи
1 77
Аверс
Реверс
3 крейцера 1809 G.H. L.M.
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1809 G.H. L.M.
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 крейцер 1809 G.H. L.M.
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1809
Средняя цена 150 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1809
Средняя цена 140 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1809
Средняя цена
Продажи
0 0
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