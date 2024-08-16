Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1/4 крейцера 1809 года "Тип 1809-1816" (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,13 - 1,44 гр
- Диаметр 18,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1809
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/4 крейцера 1809 года. Это медная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2122 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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