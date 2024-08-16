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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1/4 крейцера 1809 года "Тип 1809-1816" (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1809 года "Тип 1809-1816" - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 1/4 крейцера 1809 года "Тип 1809-1816" - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,13 - 1,44 гр
  • Диаметр 18,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1809
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/4 крейцера 1809 года. Это медная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2122 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (3)
Гессен-Дармштадт 1/4 крейцера 1809 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Гессен-Дармштадт 1/4 крейцера 1809 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Гессен-Дармштадт 1/4 крейцера 1809 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1/4 крейцера 1809 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1/4 крейцера 1809 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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