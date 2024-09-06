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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Медные монеты 1/4 крейцера Людвигa I - Гессен-Дармштадт

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1/4 крейцера 1809-1816

Год Знак Описание Продажи Продажи
1809 0 51816 0 0
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1/4 крейцера 1809-1817

Год Знак Описание Продажи Продажи
1809 0 01816 0 41817 0 0
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