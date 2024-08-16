Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1/4 крейцера 1816 года "Тип 1809-1817" (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,13 - 1,44 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1816
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/4 крейцера 1816 года. Это медная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 4251 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 36 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Где продать?
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