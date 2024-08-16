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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1/4 крейцера 1816 года "Тип 1809-1817" (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1816 года "Тип 1809-1817" - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 1/4 крейцера 1816 года "Тип 1809-1817" - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,13 - 1,44 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1816
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/4 крейцера 1816 года. Это медная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 4251 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 36 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
Гессен-Дармштадт 1/4 крейцера 1816 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт 1/4 крейцера 1816 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Гессен-Дармштадт 1/4 крейцера 1816 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Гессен-Дармштадт 1/4 крейцера 1816 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1/4 крейцера 1816 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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