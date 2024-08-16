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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1816 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1816
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1816
Средняя цена 20 $
Продажи
0 4
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