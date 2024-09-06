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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1/4 крейцера 1809 года "Тип 1809-1817" (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,13 - 1,44 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1809
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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