Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1/4 крейцера 1809 года "Тип 1809-1817" (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,13 - 1,44 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1809
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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