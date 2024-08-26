Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1809 года G.H. L.M. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1809 года G.H. L.M. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1809 года G.H. L.M. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,46 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4862 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1809
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1809 года со знаком G.H. L.M.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 58 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1809 G.H. L.M. на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвигa I Монеты Гессен-Дармштадт 1809 года Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские серебряные монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом 3 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск