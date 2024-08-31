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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1/2 крейцера 1809 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1809 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1809 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,06 - 2,74 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1809
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 крейцера 1809 года. Это медная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2121 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Гессен-Дармштадт 1/2 крейцера 1809 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 крейцера 1809 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 крейцера 1809 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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