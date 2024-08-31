Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1/2 крейцера 1809 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,06 - 2,74 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1809
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 крейцера 1809 года. Это медная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2121 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.
Сохранность
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