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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1819 года G.H. S.M. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1819 года G.H. S.M. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1819 года G.H. S.M. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 0,47 - 0,62 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1819
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1819 года со знаком G.H. S.M.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1819 G.H. S.M. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1819 G.H. S.M. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1819 G.H. S.M. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1819 G.H. S.M. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1819 G.H. S.M. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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