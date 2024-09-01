Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1819 года G.H. S.M. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 0,47 - 0,62 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1819
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1819 года со знаком G.H. S.M.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
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