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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1819 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1819 H. R.
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 107
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1819
Средняя цена 190 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1819 Инкузный брак
Средняя цена 60 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 крейцера 1819
Средняя цена 290 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1819 G.H. S.M.
Средняя цена 120 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1819
Средняя цена 10 $
Продажи
0 69
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