Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
3 крейцера 1819 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,281)
- Вес 1,39 гр
- Чистого серебра (0,0126 oz) 0,3906 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1819
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1819 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2117 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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