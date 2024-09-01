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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1819 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1819 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1819 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0126 oz) 0,3906 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1819
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1819 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2117 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1819 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
688 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1819 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 105 USD
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1819 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1819 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1819 на аукционе Heritage - July 11, 2010
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1819 на аукционе Heritage - July 11, 2010
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2010
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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