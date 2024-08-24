Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1819 года H. R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,51 гр
- Чистого серебра (0,8264 oz) 25,7032 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1819
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1819 года со знаком H. R.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 837 проданному на аукционе Hess Divo за 6000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 15 июля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Дата 24 марта 2022
Сохранность UNC
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Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
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Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
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Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
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