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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1819 года H. R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1819 года H. R. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1819 года H. R. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,51 гр
  • Чистого серебра (0,8264 oz) 25,7032 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1819
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1819 года со знаком H. R.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 837 проданному на аукционе Hess Divo за 6000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
676 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
2064 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность UNC
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Stack's - August 23, 2024
Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Stack's - August 23, 2024
Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Stack's - August 23, 2024
Гессен-Дармштадт Талер 1819 H. R. на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NCS
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Где продать?

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