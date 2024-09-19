Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1819 года. Инкузный брак (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Разновидность: Инкузный брак
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1819
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1819 года. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2372 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 60 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2022.
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