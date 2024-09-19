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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1819 года. Инкузный брак (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 6 крейцеров 1819 года Инкузный брак - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1819 года Инкузный брак - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1819
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1819 года. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2372 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 60 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2022.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1819 на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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