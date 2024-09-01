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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1819 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1819 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1819 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,43 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1819
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1819 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 1486 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 400 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1819 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1819 на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1819 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1819 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1819 на аукционе Karamitsos - December 7, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1819 на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1819 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1819 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1819 на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1819 на аукционе Jean ELSEN - September 12, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1819 на аукционе Jean ELSEN - June 13, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1819 на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1819 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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