Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1819 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Вес 2,43 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1819
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1819 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 1486 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 400 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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