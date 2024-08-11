Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1807 года G.H. L.M. "Тип 1806-1809" (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 0,47 - 0,62 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1807
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1807 года со знаком G.H. L.M.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2034 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
- WAG (2)
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