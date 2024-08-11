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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1807 года G.H. L.M. "Тип 1806-1809" (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1807 года G.H. L.M. "Тип 1806-1809" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1807 года G.H. L.M. "Тип 1806-1809" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 0,47 - 0,62 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1807
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1807 года со знаком G.H. L.M.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2034 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1807 G.H. L.M. на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1807 G.H. L.M. на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1807 G.H. L.M. на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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