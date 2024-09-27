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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1807 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1807 R. F.
Средняя цена 290 $
Продажи
1 27
Аверс
Реверс
5 крейцеров 1807
Средняя цена 520 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 крейцеров 1807
Средняя цена 290 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 крейцер 1807 H.D. L.M.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1807 H.D. L.M.
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1807 G.H. L.M.
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
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