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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

5 крейцеров 1807 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 5 крейцеров 1807 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 5 крейцеров 1807 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 2,23 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9745 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 5 крейцеров
  • Год 1807
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 крейцеров 1807 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2153 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (2)
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Busso Peus - July 8, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 8 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 крейцеров 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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