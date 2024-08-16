Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
5 крейцеров 1807 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 2,23 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9745 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 5 крейцеров
- Год 1807
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 крейцеров 1807 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2153 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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