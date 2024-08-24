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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1807 года H.D. L.M. "Тип 1806-1809" (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1807 года H.D. L.M. "Тип 1806-1809" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1807 года H.D. L.M. "Тип 1806-1809" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 0,47 - 0,62 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1807
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1807 года со знаком H.D. L.M.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 3870 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 53 EUR. Торги состоялись 11 января 2017.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1807 H.D. L.M. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1807 H.D. L.M. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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