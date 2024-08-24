Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1807 года H.D. L.M. "Тип 1806-1809" (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 0,47 - 0,62 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1807
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1807 года со знаком H.D. L.M.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 3870 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 53 EUR. Торги состоялись 11 января 2017.
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