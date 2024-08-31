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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

5 крейцеров 1807 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 5 крейцеров 1807 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 5 крейцеров 1807 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 2,23 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9745 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 5 крейцеров
  • Год 1807
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 крейцеров 1807 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2113 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
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  • Möller (1)
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
741 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1807 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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