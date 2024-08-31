Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
5 крейцеров 1807 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 2,23 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9745 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 5 крейцеров
- Год 1807
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 крейцеров 1807 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2113 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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