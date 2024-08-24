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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

20 крейцеров 1807 года R. F. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1807 года R. F. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 20 крейцеров 1807 года R. F. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1807
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 20 крейцеров 1807 года со знаком R. F.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 729 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
381 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Heritage - September 22, 2015
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1807 R. F. на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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