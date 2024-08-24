Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
20 крейцеров 1807 года R. F. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1807
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 20 крейцеров 1807 года со знаком R. F.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 729 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (2)
- Frühwald (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (2)
- Heritage (2)
- Höhn (2)
- Künker (5)
- Münz Zentrum Rheinland (7)
- Münzen & Medaillen (1)
- WAG (3)
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 20 крейцеров 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск