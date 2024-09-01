Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1806 года H.D. L.M. "Тип 1806-1807" (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 0,47 - 0,62 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1806
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1806 года со знаком H.D. L.M.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 3513 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 6 октября 2014.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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