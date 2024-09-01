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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1806 года H.D. L.M. "Тип 1806-1807" (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1806 года H.D. L.M. "Тип 1806-1807" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1806 года H.D. L.M. "Тип 1806-1807" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 0,47 - 0,62 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1806
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1806 года со знаком H.D. L.M.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 3513 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 6 октября 2014.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (2)
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1806 H.D. L.M. на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1806 H.D. L.M. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1806 H.D. L.M. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1806 H.D. L.M. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1806 H.D. L.M. на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1806 H.D. L.M. на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1806 H.D. L.M. на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1806 H.D. L.M. на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1806 H.D. L.M. на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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