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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1806 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1806 H D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1806 H.D. L.M.
Средняя цена 180 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 крейцер 1806 H.D. L.M.
Средняя цена
Продажи
0 0
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