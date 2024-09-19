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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1810 года G.H. L.M. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1810 года G.H. L.M. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1810 года G.H. L.M. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 0,47 - 0,62 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1810
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1810 года со знаком G.H. L.M.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • WAG (3)
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1810 G.H. L.M. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1810 G.H. L.M. на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1810 G.H. L.M. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1810 G.H. L.M. на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1810 G.H. L.M. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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