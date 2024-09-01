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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1810 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
3 крейцера 1810 G.H. L.M.
Средняя цена 440 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1810 G.H. L.M.
Средняя цена 75 $
Продажи
0 5
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