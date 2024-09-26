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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1827 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 гульденов 1827 H. R.
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1827
Средняя цена 50 $
Продажи
0 18
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