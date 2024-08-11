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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

10 гульденов 1827 года H. R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 10 гульденов 1827 года H. R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 10 гульденов 1827 года H. R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1953 oz) 6,075 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 10 гульденов
  • Год 1827
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 10 гульденов 1827 года со знаком H. R.. Это золотая монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 7783 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (4)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (5)
  • Möller (1)
  • SINCONA (2)
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3212 $
Цена в валюте аукциона 2950 EUR
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
2011 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе Künker - October 30, 2012
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1827 H. R. на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 гульденов 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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