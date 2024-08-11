Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
10 гульденов 1827 года H. R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1953 oz) 6,075 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 10 гульденов
- Год 1827
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 10 гульденов 1827 года со знаком H. R.. Это золотая монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 7783 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Busso Peus (4)
- Emporium Hamburg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (5)
- Möller (1)
- SINCONA (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3212 $
Цена в валюте аукциона 2950 EUR
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 гульденов 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск