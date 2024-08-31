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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1827 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1827 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1827 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,43 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1827
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1827 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Künker (3)
  • Möller (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (4)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • Wójcicki (3)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1827 на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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