Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1827 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Вес 2,43 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1827
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1827 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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