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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1828 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1828
Средняя цена 55 $
Продажи
0 20
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