Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1828 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1828 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1828 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,43 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1828
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1828 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2523 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Nomisma (2)
  • Russiancoin (8)
  • WAG (2)
  • Westfälische (2)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Nomisma - March 24, 2019
Продавец Nomisma
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Nomisma - December 12, 2017
Продавец Nomisma
Дата 12 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1828 на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвигa I Монеты Гессен-Дармштадт 1828 года Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские серебряные монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск