Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1828 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Вес 2,43 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1828
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1828 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2523 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Продавец Nomisma
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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