Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1817 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
3 крейцера 1817 G.H. L.M.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1817 G.H. L.M.
Средняя цена 750 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1817 G.H. L.M.
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1817
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1817
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1817
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск