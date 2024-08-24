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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1/2 крейцера 1817 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1817 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1817 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,06 - 2,74 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1817
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 крейцера 1817 года. Это медная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 1013 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 28 августа 2022.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 1/2 крейцера 1817 на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 крейцера 1817 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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