Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1/2 крейцера 1817 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,06 - 2,74 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1817
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 крейцера 1817 года. Это медная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 1013 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 28 августа 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- WAG (2)
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