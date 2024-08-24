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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1826 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 гульденов 1826 H. R.
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 26

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1826
Средняя цена 55 $
Продажи
0 10
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