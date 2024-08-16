Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1826 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Вес 2,43 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1826
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1826 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 4130 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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