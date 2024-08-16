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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1826 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1826 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1826 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,43 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1826
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1826 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 4130 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Денга1700 (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1826 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1826 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1826 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1826 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1826 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1826 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1826 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1826 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1826 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1826 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1826 на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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