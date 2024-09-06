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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

10 гульденов 1826 года H. R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 10 гульденов 1826 года H. R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 10 гульденов 1826 года H. R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1953 oz) 6,075 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 10 гульденов
  • Год 1826
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 10 гульденов 1826 года со знаком H. R.. Это золотая монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 12000 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (11)
  • Matos, Esteves & Pacheco (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (3)
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
3997 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Frühwald - November 5, 2021
Продавец Frühwald
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS65
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - April 30, 2021
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 30 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Heritage - August 13, 2015
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Hess Divo - May 28, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1826 H. R. на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 гульденов 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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