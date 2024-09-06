Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
10 гульденов 1826 года H. R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1953 oz) 6,075 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 10 гульденов
- Год 1826
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 10 гульденов 1826 года со знаком H. R.. Это золотая монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 12000 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Продавец Frühwald
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 30 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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