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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1820 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1820 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1820 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,43 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1820
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1820 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2459 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 825 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (11)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Russiancoin (5)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность F
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность F
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность F
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность F
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность F
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность F
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1820 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2011
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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