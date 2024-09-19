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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Медные монеты 1 пфенниг Людвигa I - Гессен-Дармштадт

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1 пфенниг 1811-1819

Год Знак Описание Продажи Продажи
1811 0 01819 0 69
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