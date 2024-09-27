Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Геллер 1824 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,16 - 1,46 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал Геллер
- Год 1824
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1824 года. Это медная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 3878 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 93 EUR. Торги состоялись 11 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 93 EUR
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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