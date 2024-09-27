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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Геллер 1824 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1824 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1824 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,16 - 1,46 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал Геллер
  • Год 1824
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1824 года. Это медная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 3878 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 93 EUR. Торги состоялись 11 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Гессен-Дармштадт Геллер 1824 на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Гессен-Дармштадт Геллер 1824 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 93 EUR
Гессен-Дармштадт Геллер 1824 на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт Геллер 1824 на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1824 на аукционе Heritage - April 5, 2011
Гессен-Дармштадт Геллер 1824 на аукционе Heritage - April 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2011
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Геллер 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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