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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1824 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1824
Средняя цена 70 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1824
Средняя цена 50 $
Продажи
0 5
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