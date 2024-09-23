Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1824 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Вес 2,43 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1824
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1824 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 848 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 100 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Russiancoin (3)
- Sonntag (1)
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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