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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1824 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1824 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1824 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,43 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1824
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1824 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 848 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 100 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Russiancoin (3)
  • Sonntag (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1824 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1824 на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1824 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1824 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1824 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1824 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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