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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1825 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1825 H. R.
Средняя цена 440 $
Продажи
0 170
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