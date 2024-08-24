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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1821 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1821 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1821 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,43 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1821
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1821 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 55 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (2)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1821 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1821 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1821 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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