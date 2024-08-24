Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1821 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Вес 2,43 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1821
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1821 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 55 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2019.
Сохранность
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- Russiancoin (2)
- WAG (1)
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