Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
2 талера 1854 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 2 талера
- Год 1854
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (118)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 талера 1854 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 7790 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.
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