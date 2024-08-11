Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1854 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1854
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 118
Аверс
Реверс
2 гульдена 1854
Средняя цена 270 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1 гульден 1854
Средняя цена 170 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1854
Средняя цена 130 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 крейцера 1854
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1854
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1854
Средняя цена 10 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск