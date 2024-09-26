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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

2 гульдена 1854 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 2 гульдена 1854 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 2 гульдена 1854 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1854
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1854 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 2793 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
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  • UBS (1)
  • WAG (3)
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Numisfitz GmbH - June 9, 2024
Продавец Numisfitz GmbH
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Münzenonline - April 26, 2018
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1854 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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