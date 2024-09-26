Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
2 гульдена 1854 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 2 гульдена
- Год 1854
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1854 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 2793 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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