Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1854 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 гульден 1854 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 гульден 1854 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,58 гр
  • Чистого серебра (0,3061 oz) 9,522 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1854
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1854 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 330 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1854 на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1854 на аукционе Busso Peus - January 18, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 18 января 2020
Сохранность VF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1854 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1854 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1854 на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвига III Монеты Гессен-Дармштадт 1854 года Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские серебряные монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом 1 гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск