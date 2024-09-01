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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты 1 гульден Людвига III - Гессен-Дармштадт

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1 гульден 1848

Год Знак Описание Продажи Продажи
1848 0 17
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1 гульден 1854-1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1854 0 51855 0 171856 0 38
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