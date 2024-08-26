Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1855 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,58 гр
- Чистого серебра (0,3061 oz) 9,522 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 1 гульден
- Год 1855
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1855 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 24159 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1207 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
1207 $
Цена в валюте аукциона 1207 USD
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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