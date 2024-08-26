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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1855 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 гульден 1855 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 гульден 1855 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,58 гр
  • Чистого серебра (0,3061 oz) 9,522 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1855
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1855 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 24159 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1207 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
466 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
1207 $
Цена в валюте аукциона 1207 USD
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе Emporium Hamburg - September 9, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1855 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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